Affari Tuoi, sproloquio di Laura sulla "palla fortunata"? Finisce in disgrazia, Amadeus di sasso

E via con il gioco dei pacchi. Altra serata e altra puntata di Affari Tuoi, il mitico programma condotto da Amadeus su Rai 1 dopo il Tg1, il gioco dei pacchi e della fortuna, un format che fa impazzire gli italiani, che sera dopo sera si raccolgono a milioni davanti al piccolo schermo.

E nella puntata di oggi, lunedì 29 gennaio, la sorte ha indicato Laura da Pantella di Todi: lei la protagonista della puntata, in rappresentanza della sua regione, l'Umbria. La biondissima Laura è spigliata, divertita e divertente: parla, spiega, scherza e si dilunga in chiacchiericci più o meno apprezzati dal popolo che in tempo reale commenta su X la puntata di Affari Tuoi.

Ad un certo punto, in un momento decisivo della puntata, ecco che Laura si lancia in un'intemerata sulla sua "palla fortunata", una palla - appunto - che le dovrebbe garantire buona sorte. Lunghe spiegazioni, dunque la scelta del pacco: apre quello da 300mila euro, e dunque svanisce uno dei premi più alti in assoluto.

Ovviamente, i social si scatenano. Ma non solo, si scatena anche Amadeus, che con ironia afferma: "Non ti offendere se non tocco la tua palla prima del Festival", ovvero di Sanremo, che inizierà la prossima settimana. Frase che scatena il pubblico su X: "Ama, sei la mia vita!", commentava un utente. "Meglio che Amadeus non tocchi la palla", aggiungeva Alex. "Tutto questo sproloquio su Laura da Pantalla di Todi e la sua palla e poi aveva 300mila euro", sottolineava un altro. "Una palla che pesa 300mila", chiudeva i giochi Massimiliano. Già, palla sfortunatissima, quella di Laura ad Affari Tuoi.