L'Eredità, "sedere!": per Maurizio un impensabile colpo di...

Un nuovo campione a L'Eredità di Marco Liorni, il game-show in onda su Rai 1 prima del tiggì della rete ammiraglia, il quiz delle parole e dei legami tra queste ultime. Nella puntata di lunedì 29 gennaio, ecco infatti imporsi il baffuto Maurizio, un personaggio simpatico che ha fatto subito breccia nel pubblico e che ha "soffiato" il trono a Daniele.

Ma Daniele non era in serata, tanto da non arrivare neppure alla semifinale, il gioco dei "100 secondi", dove Maurizio se l'è vista con Maurizio, spuntandola. E spuntandola alla grande: alla Ghigliottina, il gioco finale, si è presentato con un montepremi potenziale di 180mila euro. Taglio dopo taglio, si è trovato a giocare per 22.500 euro.

E la cifra poteva essere anche inferiore, se non fosse che Maurizio, nonostante fosse chiaro che brancolasse nel buio, ha azzeccato la penultima parole, che era "sedere". Già, una botta di... In ogni caso, alla fin della fiera, come soluzione ecco che Maurizio ha proposto proprio la parola "soluzione". Soluzione sbagliata: quella corretta era "calcio". Maurizio potrà riprovarci questa sera.