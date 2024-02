Affari Tuoi, Amadeus gela la fidanzata di Giovanni: "C'è qualche speranza", clamoroso su Rai 1

05 febbraio 2024 a

Una lunghissima attesa, quella di Giovanni: siamo ad Affari Tuoi, il programma condotto da Amadeus su Rai 1, dove nella puntata di domenica 4 febbraio, ancora una volta non è toccato a Giovanni misurasrsi con il gioco e la fortuna. Si dilunga l'attesa del ragazzo da Copertino in provincia di Lecce e, dunque, il rappresentanza della Puglia. Un concorrente a cui il folto pubblico della trasmissione si è affezionato proprio per il fatto che continui a restare in studio, senza però giocare e misurarsi coi pacchi.

La sorte ha chiamato infatti in causa Rachele dalla Toscana. Ma Amadeus, nel corso della puntata, ha spiazzato il pubblico rivolgendosi proprio a Giovanni, che reggeva in mano il pacco numero 19.

"Scusa, Giovanni... visto che sei un bel ragazzo... sono in tante a chiedermi se sei fidanzato o sposato. Se si può dire, eh", ha sparigliato Amadeus. Giovanni è apparso un poco disorientato, dunque si è avvicinato al microfono e ha risposto: "Fidanzato, si può dire... al momento sono fidanzato". "Ah, al momento sei fidanzato? E va bene, che dobbiamo fare?", ha ribattuto Amadeus. Quindi, interpellato sulla sua relazione, Giovanni ha spiegato di essere fidanzato "da un anno, giusto da un annetto". E ancora, uno scatenato Amadeus: "Dal modo in cui l'ha detto sembra abbia voluto dare qualche speranza...". Risate del pubblico. E chissà cosa ne pensa la fidanzata di Giovanni...