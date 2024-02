L'Eredità, per Giuseppe è finita? Clamoroso: "Basta questo per squalificarlo"

08 febbraio 2024 a

a

a

"E si lamenta pure!!! Te possino!! Con tutto quello che ti sei vinto!!!". Giuseppe si conferma campione a L'Eredità, il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, ma alla Ghigliottina non riesce a portarsi a casa il montepremi di 47.500 euro fallendo la parola-chiave. Ha provato con "Bottone", da abbinare a "Ascensore", "Schiacciare", "Tamburo", "Spia" e "Filo", ma la risposta corretta era "Freno".

Tanti telespettatori che seguono la puntata in tempo reale commentando le imprese e i disastri dei concorrenti su X (l'ex Twitter) azzeccano la chiave e poi contestano a Giuseppe (da giorni protagonista dello show e arrivato al gioco finale con bene 190mila euro in ballo) una certa impreparazione.

"Non conosce manco il filo del freno nelle moto e nelle bici, ma anche in certe auto. E' proprio scarso", "Marò questo non conosce manco i freni a tamburo, basta questo per squalificarlo come campione. Pensava che fossero frutto della sua immaginazione" (e qualcuno critica pure Liorni, "L'ascensore ce l'ha eccome i freni!"), "Stavolta si è perso in un bicchier d'acqua", "Ok... de macchine nun ne sa un ca***zo". Altri protestano: "Ma possibile che sia così ovvio dalla seconda parola che hanno detto?".

E anche la sfida preliminare dei 100 Secondi desta più di una perplessità tra gli appassionati. In particolare, la risposta a una domanda molto cara a chi ama i cartoni animati: "'In che Paese si svolge il film Mulan?'... In CILE??? C I L E ?", "Io che urlavo 'Cina! Cina!' rischiando di strozzarmi con la pizza, perché come si fa a non sapere dov'è ambientato Mulan? Eretici!".