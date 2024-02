L'Eredità, la gaffe di Anna Maria: "Ma è morto!", travolta

17 febbraio 2024 a

a

a

Il gioco dei 100 secondi manda ancora una volta in tilt tutti a L'Eredità, il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, facendo impazzire sia i concorrenti sia i telespettatori che seguono e commentano su X, l'ex Twitter, la puntata in tempo reale.

Venerdì sera a sfidarsi per l'accesso alla Ghigliottina, il gioco finale che può assegnare un ricco montepremi, sono Anna Maria e il campione Vincenzo. Nel pieno della gara, con quest'ultimo in vantaggio a pochi secondi dal termine, ecco la domanda incriminata: "Chi canta il brano del 2021 E te veng'a piglià?", domanda Liorni. E qui casca l'asino.

"I più scarsi di sempre": rivolta contro l'Eredità, il caso di Vincenzo e Michele

Vincenzo, non sapendo la risposta, è costretto a passare la parola alla sfidante che cade nel trappolone. Intuendo dal titolo della canzone che si tratti di un autore napoletano, la povera Anna Maria azzarda una risposta "a casaccio", sicuramente la più scontata "Pino Daniele". E immediatamente, su X, si scatena la bufera con i fan (della trasmissione e dell'immenso bluesman partenopeo) che la travolgono: "Ma Pino Daniele è morto nel 2015!".

L'eredità, Vincenzo si auto-ghigliottina: "Non ho la stoffa del campione"

Ben 6 anni prima, insomma, che quel brano debuttasse. Lo scivolone è evidente quanto plausibile, visto che non tutti sono tenuti a conoscere a memoria né il canzoniere né la biografia di un musicista pur leggendario come l'autore di Napule è, Quanno chiove o Je so' pazzo. Tuttavia, l'indignazione è generalizzata e nessuno sembra voler tollerare la gaffe. Per la cronaca, E te veng'a piglià è brano di Liberato, misterioso moniker (nessuno ne conosce l'identità) dietro cui si celerebbe da qualche anno un autore molto famoso in incognito(qualcuna parla addirittura di una "squadra" di musicisti) e acclamato da pubblico e critica.