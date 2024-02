Alberto, "voglio Lucio": finale sconvolgente ad Affari tuoi, chi è quest'uomo

21 febbraio 2024 a

Potenza della tv, potenza della convivenza davanti ai riflettori per giorni e giorni. Roba mai successa ad Affari tuoi, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus. Il concorrente Alberto da Bolzano, in rappresentanza del Trentino Alto Adige è accompagnato in studio da Sheila, la compagna.

La partita non va nel migliore dei modi, con lo stillicidio di pacchi rossi, quelli che contengono le cifre più succose, da 300mila euro in giù. "E' incredibile, dopo 12 minuti di trasmissione parlavamo già della possibilità di andare alla regione fortunata, invece ora le cose si sono sistemate", commenta stupefatto Amadeus a un certo punto della serata. Alla fine, dopo aver rifiutato l'offerta del Dottore di 29mila euro, il tabaccaio altoatesino arriva con due pacchi da aprire: il suo e quello di Lucio, il pacchista della Valle d'Aosta diventato suo amico nel corso della permanenza nel programma.

"Non è arrivato già pisciato": ad Affari Tuoi, il dramma di Alberto

Non è un caso: "Ho voluto lasciare alla fine il pacco del mio migliore amico, Lucio, il concorrente della Valle d’Aosta", spiega Alberto, con Amadeus che lo applaude: "Di solito si gioca con numeri che vengono abbinati a cose riguardanti i propri familiari, è la prima volta che un numero lo si associa invece ad un amico, perciò vorrei che Alberto e Lucio aprissero insieme, qui, i loro pacchi".

Il barbutissimo e simpatico Lucio si sistema accandto ad Alberto e Sheila, e al momento dell'apertura dei pacchi ecco il colpo di scena: proprio grazie all'amico, Alberto e la compagna si portano a casa 30mila euro. E nel momento dei festeggiamenti, l'abbraccio tra i due amici manda letteralmente in visibilio i telespettatori che commentano la puntata in tempo reale su X.