Affari Tuoi, "pura follia di Amadeus": scene mai viste dopo il disastro di Alberto

Dopo una lunghissima attesa, durata parecchie puntate, ecco che tocca ad Alberto da Bolzano: lui il pacchista ad Affari Tuoi, ovviamente in rappresentanza del Trentino Alto Adige. Alberto si misura con la fortuna e con i pacchi nel programma di Amadeus su Rai 1 oggi, martedì 20 febbraio. Ma gli va malissimo.

Già, una partita segnata sin dal principio da alcune scelte davvero sfortunate: tiro dopo tiro, tutti i principali pacchi evaporavano. Dunque il rifiuto a un'offerta da 25mila euro del Dottore, offerta che a quel punto della partita avrebbe avuto più che un senso. Come se non bastasse, i problemi "fisiologici": Alberto confessa di aver bisogno del bagno, per ovvie ragioni irraggiungibili, e su questo i social si scatenano.

Ma su X, la piattaforma dove alcuni tra i milioni di italiani commentano in tempo reale le gesta dei concorrenti di Affari Tuoi, la maggior parte dei post riguardano la clamorosa sfortuna di Alberto, concorrente molto apprezzato dal pubblico a casa, che per lui prova quasi tenerezza.

"Una delle partite più sfortunate che abbia mai visto", commentava un utente. Un secondo gli faceva eco: "Alberto ufficialmente più sfortunato di Paperino". Poi qualcuno ricordava: "Fortunato in amore, eccetera eccetera". Già, aveva detto di essere fortunato in amore, e il celebre proverbio sembrava calzare a pennello su Alberto. Infine, il commento di Eleonora, una sorta di "summa" di quanto si è visto in studio: "Amadeus è già entrato nel mood pura follia perché il concorrente è meglio farlo ridere per non farlo piangere?", conclude. E forse ha proprio ragione lei. Povero Alberto...