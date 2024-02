Affari Tuoi, il dramma di Alberto: "Non è arrivato già pisciato..."

20 febbraio 2024 a

Più che una partita, un calvario, una tortura, una disgrazia. Si parla della partita di Alberto ad Affari Tuoi, il gioco dei pacchi condotto da Amadeus su Rai 1, una mania tutta italiana che ogni sera raccoglie milioni di telespettatori per uno share da record.

E nella puntata di oggi, martedì 20 febbraio, ecco che arriva dopo una lunga attesa il turno di Alberto da Bolzano, ovviamente in rappresentanza del Trentino Alto Adige. Lui il pacchista che si misura con la fortuna nel regno di Amadeus.

Ma la fortuna è poca. Anzi pochissima. Chiamatela pure sfortuna. Il punto è che Alberto, tiro dopo tiro, vanifica tutti i montepremi più importanti. Insomma, non ne azzecca una. Ad un certo punto rifiuta anche un offerta del Dottore da 25mila euro, ovvero grasso che colava. Azzardo che, va da sé, non ha pagato.

Sui social, su X in particolare, un diluvio di commenti solidali per Alberto: "Mai vista partita più sfortunata", "Ufficialmente più sfortunato di Paperino", commentavano gli utenti.

Ma non è finita. Perché nel bel mezzo del calvario, ecco che a disagio si aggiunge disagio: già, Alberto confessa che avrebbe bisogno del bagno. Insomma, gli scappa la pipì. E la circostanza scatena ulteriormente i social, tra meme e ironie: "Mandatelo in bagno!", "Alberto non è arrivato già pisciato, vedo", commentava sornione un altro utente.