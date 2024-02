L'Eredità, "levategli il vino!". Roberto, che disastro: la tempesta perfetta

23 febbraio 2024 a

Va male a Roberto, il campione de L'Eredità che lascia lo studio a bocca asciutta. Va peggio agli autori del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, ricoperti dalla solita, irrefrenabile slavina di contestazioni (e in qualche caso, sia pure estremo, pure di insulti) da parte dei telespettatori che come ogni sera si dilettano a seguire la puntata in tempo reale sui social, commentando e inveendo su X, l'ex Twitter.

Dopo aver avuto la meglio nella "semifinale" dei 100 Secondi, Roberto arriva alla Ghigliottina e si gioca il successo con 23:750 euro ancora in ballo. Le parole indizio sono "Lavori", "Scelte", "Corso", "Audio" e "Firmare". La parola chiave da indovinare fin da subito non appare delle più semplici, e quando Liorni svela la soluzione lascia di stucco il campione, ma soprattutto chi segue la trasmissione da casa.

La risposta giusta è "Regia", infatti, un abbinamento non proprio diretto con molti dei 5 indizi. E proprio su questo punto converge la stragrande maggioranza degli utenti di X. Qualcuno ci arriva, qualcuno propone "opera", altri "libro" o "progetto", ma tanti altri semplicemente si arrendono non avendo alcuna idea valida: "Non vedo nessuna parola dominare... E convincere".

Quindi il cartellino viene girato da Liorni e inizia la bagarre: "La parola di oggi é LEVATEILVINOAGLIAUTORI", "Sì, regia ci sta, ma non mi convince. Un po' tirata", "Regia e anche stasera gli autori ci hanno perculato", "La REGIA stasera ha toppato", "Regia??? Ma dai!! Ma dove le trovate??", "Stasera mi sa che gli autori si siano sbizzarriti", "In ogni caso concorrenti scarsini...", "Beh io non commento è meglio". Appuntamento a venerdì sera.