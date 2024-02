L'Eredità, "il supporto è troppo basso": Fabio ko, la foto scatena i complottisti

24 febbraio 2024 a

Dopo una puntata giù dal trono, Fabio torna campione a L'Eredità, il gioco delle parole e dei loro legami. Il tutto avviene ovviamente nello studio di Marco Liorni nella puntata di venerdì 23 febbraio. Una puntata emozionante, tiratissima e ricca di colpi di scena. Insomma, il giovane e riccioluto Fabio ha dovuto sudare per qualificarsi al gioco finale della Ghigliottina.

È stato un testo a testa tra Fabio e Roberto, campione in carica dalla sera precedente. A inserirsi nel duello anche Chiara, terza componente del Triello. Ai Cento secondi, però, è stata la grande esclusa. E nella semifinale, con un'infilata di risposte corrette nel momento cruciale della partita, ecco che la ha spuntata proprio Fabio.

All'atto finale, il giovane riccioluto che sogna di fare il giornalista si è accreditato con un montepremi potenziale da 90mila euro, dimezzato una sola volta. Dunque, le parole-indizio: oggi, trovare, coppa, italiani, zio. Una Ghigliottina semplice, così come sottolineato anche dai moltissimi adepti dell'Eredità che commentavano la puntata in tempo reale su X. Ma Fabio non ne ha colto il senso: la sua risposta è stata un inspiegabile "oro", quando in verità la soluzione era "America". Insomma, amaro in bocca per il campione (che alla prima volta alla Ghigliottina aveva indovinato la soluzione incassando 25mila euro). Ci riproverà.

Ma la puntata de L'Eredità è stata attraversata, come spesso accade, dalle polemiche. In particolare, il sospetto è stato fomentato da un fermo-immagine postato su X dall'utente Romik. Nella foto, che potete vedere qui in calce, si vedono i due cartellini con le parole "America" e "oro", rispettivamente la soluzione finale svelata da Liorni e la soluzione proposta dal campione. E nel mirino ci finisce il supporto sul quale i due cartoncini si adagiano. Quello che si vede sulla destra, ossia la parte sulla quale poggia il cartoncino con la soluzione proposta dal campione, secondo l'utente è "troppo basso!", tuona con tanto di punto esclamativo. Secondo il complottista, "le persone sedute dietro possono vedere le parole prima che vengano rivelate! Inoltre, Marco Liorni dovrebbe stare proprio dietro di esso quando estrae la carta dalla busta". Il fatto che qualcuno facesse notare, sempre su X, che "se guardi bene è coperto" non fermava sospetti, dubbi e illazioni. Già, c'è chi pensa che la circostanza possa alterare in un qualche modo le sorti della puntata. In che modo, però, francamente lo ignora l'intero globo terracqueo.