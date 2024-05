Amici, trionfa Sarah. Il messaggio di Pier Silvio Berlusconi a Maria De Filippi

19 maggio 2024 a

a

a

Sarah Toscano è la vincitrice della 23esima edizione di Amici. La cantante 18enne di Vigevano ha fatto sua la gara battendo in finale Marisol, sua coetanea di origine brasiliana, impostasi nel circuito di danza.

Ancora una volta il talent show di Maria De Filippi ha saputo regalare grandissime emozioni, grazie ad un parterre di sei finalisti capaci di incarnare, attraverso la loro indiscussa sensibilità artistica, lo spirito di un programma che si pone ancora una volta come il perfetto connubio tra competizione e amicizia.

La vittoria di Sarah regala a Lorella Cuccarini il successo pieno che l’anno scorso mancò di un soffio con Angelina Mango, impostasi soltanto nel circuito canto. "Non sto ancora realizzando cosa è successo - ha detto emozionata Sarah subito dopo la proclamazione -. Sono entrata qua senza sapere niente di quello che stavo per fare, adesso sto iniziando a ripercorrere tutto quello che ho fatto, e sto sollevando questa coppa e non so cosa dire. È incredibile".

Medaglia d’argento per Marisol Castellanos, giovane ballerina capace di incantare con la potenza e l’armonia dei suoi passi di danza, nonostante qualche problema ad un ginocchio.

"Grazie Maria, avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario. Amici è diventato molto di più di un programma televisivo di successo. Amici è un evento nazionale, è la più importante factory dello spettacolo italiano", ha commentanto Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, "Ad Amici si formano e prendono il volo le future star della musica e della danza. Un grande successo di Maria De Filippi e di tutta la sua squadra, un grande successo di Mediaset",