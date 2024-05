Cash or Trash, lo show di Paolo Conticini fa il botto sul Nove: il dato sorprendente

Klaus Davi 19 maggio 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo



CHI SALE (Cash or Trash)

Cash or Trash si conferma una delle maggiori sorprese della stagione. Il game show in cui cinque “mercanti” cercano di aggiudicarsi all’asta un oggetto portato da un venditore nel corso dei mesi si è consolidato attorno a uno share del 3.5% ma con picchi tendenti addirittura al 5%. Ora sta andando in onda in replica nel preserale del Nove, tuttavia il format condotto da Paolo Conticini, che all’inizio sembrava essere poco più che un esperimento, anche questo giovedì ha toccato il 3.2% di share sfiorando i 500mila spettatori, doppiando quasi il diretto concorrente Celebrity Chef su Tv8 e dando filo da torcere alle serie tv di Rete 4 e Rai 2.

Non solo, funge da forte traino per l’access prime time del Nove in cui Gabriele Corsi con Don’t forget the Lyrics se la gioca alla pari con i talk d’informazione e sottraendo pubblico ad altri programmi generalisti come i grandi game show delle ammiraglie Rai e Mediaset. Il trend che vede le reti native digitali in crescita quindi non si limita agli acquisti più eclatanti come quelli di Fabio Fazio o Amadeus ma comincia a registrarsi un impatto anche sul resto della programmazione. Il target è under 40, pregiato per gli investitori pubblicitari, con gli under 25 attorno al 5% di share. Piccoli segnali di cui i grandi network faranno bene a tenere conto.