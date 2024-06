Reazione a catena, gli Alto Voltaggio vincono ma si scatena il caos: "Imbarazzanti"

07 giugno 2024 a

a

a

Nuova puntata di Reazione a Catena su Rai uno, il quiz game condotto da Pino Insegno su Rai uno. Al gioco finale arrivano gli "Alto Voltaggio", che vengono da Voltaggio, in provincia di Alessandria.

Al gioco finale del programma, i campioni arrivano dopo tutte le decurtazioni con 3.650 euro. La prima parola è "parte", l'ultima è "pubblico" e quella in mezzo inizia con "pe".

Pio e Amedeo, rumors sul colpaccio: "Addio Mediaset, dove possono andare"

Dopo qualche ripensamento e ragionamento, i campioni individuano come parola che le lega tutte "personaggio". Avranno indovinato? La parola è quella giusta e gli Alto Voltaggio si portano a casa il bottino, un po' magro per la verità.

Tant'è. Sui social si scatena la polemica: "Le catene di reazione a catena così facili che se non ci fosse l'intesa vincente io starei lì a vincere i soldi come nei videogiochi", scrive un telespettatore sui social. "Catena elementare e hanno vinto 3 mila euro...", aggiunge un altro utente. "Avete vinto 3600 euro... State calmi", si sfoga qualcun altro. Ma c'è anche chi fa i complimenti ai campioni. "Bravi, era facile! Ciao a tutti amici a domani". "O personaggio o percorso... come al solito risposte univoche non se ne trovano", si sottolinea. "Catena di una semplicità unica... Jolly utilizzati su abbinamenti imbarazzanti. Mah....".