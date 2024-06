Reazione a catena, "perché le facilitano": insulti gratuiti sulle tre pugliesi

19 giugno 2024 a

a

a

"Le facilitano visto che sono scarse". Telespettatori di Reazione a catena senza pietà con le neo-campionesse del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. E nel mirino, oltre alle Specialiste, ci finiscono come sempre anche gli autori. ​

Sotto accusa la parola conclusiva dell'Ultima catena, "Campestre", che ha permesso alle giovani campionesse, Eleonora, Noemi e Dominga dalla Puglia, di portarsi a casa 1938 euro. Parola "facilissima", secondo la quasi unanimità dei commentatori in tempo reale su X, l'ex Twitter. "A questo punto mi aspetto che domani la soluzione la scrivano direttamente", con testa un fan. "Così schifosamente banale?", "Regalata anche stasera", "Quest'anno hanno tanti soldi da regalare", "Dovevano pure dimezzare il montepremi per indovinare 'campestre'... che scarse", "Ora sarete contenti con ste finte campionesse….madre mia che scarse".

"Troppi telegrammi, vanno ammonite": Reazione a Catena, accuse clamorose alle Polposition

​Qualcuno esulta per il cambio della guardia: "A prescindere l’obiettivo stagionale di mandare a casa Tecla & Friends è stato raggiunto con successo. Sono a posto fino a Dicembre!". E c'è chi ironizza: "Non è che per caso le squadre quando partecipano sottoscrivono un contratto che prevede la clausola in cui c'è scritto 'Il regolamento verrà applicato a seconda dell'umore del notaio'?".