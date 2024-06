Reazione a catena, l'ammissione in diretta di Pino Insegno: "La colpa è mia..."

24 giugno 2024 a

Questa sera, lunedì 24 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz-show condotto da Pino Insegno. Tornano in gara le fantastiche campionesse Le Blondie, da Bologna, Claudia, Patrizia e Simonetta, che si sono riconfermate ieri sera, e che oggi saranno sfidate da un nuovo trio. Ricordiamo che Le Blondie sono tre sorelle, e per gareggiare hanno scelto il nome di una famosa band new wave americana degli anni Ottanta. A sfidare le Blondie, le Scatenate, ossia Gianna, Ersilia e Sveva, che vengono da Torino e sono tre giovanissime neuroscienziate, delle ricercatrici scientifiche. Il nome scatenate deriva dal carattere delle tre giovani sfidanti, che non stanno ferme un attimo, sono molto esuberanti e sempre in movimento, ossia delle vere e proprie “scatenate”.

Giochi a parte, nel corso della trasmissione i telespettatori hanno potuto "godere" di un'esibizione canora. Arrivati infatti alla secondo "Catena musicale", le campionesse hanno provato subito a indovinare la canzone di Insegno. Un azzardo, soprattutto pensando che gli indizi erano solo quattro: "Parata", "Salvataggio", "Automatico" e "Bottone". Ma Le Blondie si sono lanciate lo stesso: "È Il Carrozzone di Renato Zero". E il conduttore, suo malgrado, ha chiesto alle concorrenti di intonare il brano in questione.

Le Blondie hanno cantato in coro la canzone, ma senza sfoggiare la giusta intonazione. Insegno, rammaricato dal risultato, si è lasciato andare a una piccola smorfia di dolore. "Eh ma lo sai, ci fai cantare", si è difesa Claudia. "Infatti la colpa è mia", ha replicato il conduttore. Un'esibizione canora che non è passata inosservata sui social. Un utente su X ha commentato: "Ha ragione, glielo dice lui di cantare e poi fa tutte quelle scene. Lo sa che fanno sanguinare le orecchie".