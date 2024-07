Reazione a catena, bufera sulle Salsa e merende: "Non ci sono concorrenti preparati"

20 luglio 2024 a

Una puntata di Reazione a catena tutta al femminile quella che è andata in scena sabato 20 luglio. Al quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno tornano le campionesse "Salsa e Merenda", il trio composto dalle simpaticissime Carola, Marianna e Mariasole. Le sfidanti, tutte donne, sono "Le amiche in ballo", una squadra formata da Lucia, Cinzia e Roberta. Le tre vengono da Salerno e hanno scelto questo nome proprio perché sono molto legate e condividono la passione per la danza.

Nonostante la buona gara delle sfidanti, le Salsa e Merenda restano campionesse del gioco. In effetti, in competizioni come questa l’esperienza può giocare un ruolo decisivo. E loro ne hanno da vendere dato che si sono già portate a case più di 15mila euro. Arrivate all'Ultima Catena, il loro montepremi era di 119mila euro. Una cifra da capogiro. Ma, parola dopo parola, si è ridotto tantissimo, fino ad arrivare a 7438 euro. A quel punto mancava solo l'Ultima Parola, un termine - che iniziava per "Co" e finiva per "o" - che doveva fare da collegamento tra "Esperto" e "Colletto". Marianna prova a indovinarla: "Compagno", dice. Ma non è la risposta esatta. La parola corretta era "Consumato", un sinonimo proprio di esperto.

La striscia di vittorie consecutive delle Salsa e Merende non stanno entusiasmando i telespettatori a casa.- Secondi alcuni di loro, infatti, i concorrenti che ogni sera tentano di sottrarle lo scettro di campione di Reazione a catena non sono proprio all'altezza del gioco. Nicola, per esempio, posta questo commento su X: "Dicono che non si riescono a trovare concorrenti preparati, io non mi arrendo, continuo a sperare che arrivino concorrenti in grado di partecipare a questo programma…".