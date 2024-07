Amadeus cambia il nome a I soliti ignoti: Rai-Nove, c'è una grossa incognita

22 luglio 2024 a

a

a

Il programma televisivo che su Rai 1 si chiamava Soliti Ignoti cambia nome e lo fa in occasione del suo approdo sul Nove dove si intitolerà Chissa chi è. A deciderlo è stata la Warner Bros.

Al timone del game show, la cui versione originale è l’americano Identity targato NBC, ci sarà ovviamente Amadeus e partirà dall'autunno dopo che farà il suo debutto sul Nove con la serata-evento Suzuki Music Party. Il programma dunque cambia nome, ma non contenuto restando fedele al passato.

Restano da considerare due risvolti: il primo, naturalmente, l'impatto sul pubblico. Riuscirà Amadeus ha portare sul Nove il "suo" pubblico sottraendolo alla Rai? La scommessa di viale Mazzini è che i telespettatori siano fidelizzati più alla rete che ai conduttori, quella del Nove è opposta.

Secondo punto, non secondario: il format. In Rai hanno debuttato delle trovate molto amate, veri e propri momenti clou del programma come il Parente misterioso e il Binocolone. Anche in questo caso, cosa farà Ama? Li erediterà senza pensarci troppo o proverà a discostarsi, apportando qualche modifica anche per svecchiare un po' il prodotto?