Reazione a catena, le Stanghette vincono tra le polemiche: "Vergogna!"

09 agosto 2024 a

Dopo la vittoria di ieri sera, tornano le Stanghette per cercare di riconfermarsi e portare a casa il montepremi di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Le campionesse sono un trio composto da Giulia, Cristina e Chiara. Sono tutte professoresse e hanno scelto questo nome per via degli occhiali da vista che indossano. A sfidarle ci sono i Tre per tre, una squadra formata da Cheikh, Stefano e Andrea. Loro vengono da Brescia e fin da piccoli sono legato da un bellissimo rapporto d'amicizia.

Le Stanghette, però, si riconfermano campionesse di Reazione a catena. Questa volta il montepremi è più basso rispetto a quello della scorsa puntata: 86mila euro. Ma le tre ragazze sono determinate a portarselo a casa. Anche se, come sanno molto bene tutti i telespettatori, con il passare dell'Ultima catena questo bottino è destinato a scendere. Dopo aver comprato il Terzo elemento necessario per indovinare l'Ultima parola, le Stanghette si ritrovano con soli 5375 euro. Le campionesse dovevano trovare un termine che facesse da collegamento tra "Figura" e "Rosso". Cristina tenta la fortuna: "Vergogna". Risposta esatta.

Sui social, però, il successo delle Stanghette non è stato accolto nel migliore dei modi. Alcuni utenti infatti sostengono che le campionesse non abbiano disputato una buona prova. Soprattutto durante l'Ultima catena. Francesco scrive su X: "Vergogna è proprio la parola corretta per questa catena e per come l'hanno giocata".