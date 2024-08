Reazione a catena, gli Zio Peppe si laureano campioni: ma sui social li affossano

16 agosto 2024 a

Venerdì 16 agosto è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. E sono tornati anche i Mezzi Marinai, il trio composto da Anna, Matteo e Giosue. A sfidare i neo-campioni ci sono gli Zio Peppe, una squadra formata da Gabriele, Roberta e Francesco. Loro vengono dalla provincia romana. E hanno scelto questo nome curioso in omaggio a loro zio che "amano tanto".

Dopo solo una puntata sul trono di Reazione a catena, i Mezzi Marinai sono stati costretti a lasciare lo scettro agli Zio Peppe. I nuovi campioni si sono presentati all'Ultima catena con un montepremi di tutto rispetto: ben 100mila euro. Ma come i telespettatori a casa sanno perfettamente, questo bottinoè destinato a scendere nel corso della puntata. Arrivati all'Ultima parola - e dopo aver acquistato il Terzo elemento - gli Zio Peppe potevano contare su una cifra ben al di sotto delle aspettative iniziali: 782 euro. Meglio che niente. I neo-campioni dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Mercato" e "Premio". Roberta, dopo qualche secondo di indecisione, ha tentato la fortuna: "Banca". Risposta corretta era "Bancarella". Che sfortuna, i tre romani avevano anche pensato a questa opzione come soluzione all'indovinello finale.

Sui social, però, tantissimi utenti si sono scagliati contro i nuovi campioni di Reazione a catena. In effetti, la parola finale da indovinare non era delle più difficili. E su X qualcuno ha puntato il dito contro gli Zio Peppe, colpevoli di non essere sufficientemente preparati. Lisa, per esempio, scrive: "Il livello di concorrenti più basso non si può, del resto per durare sei mesi devono raccattare chiunque".