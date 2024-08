Reazione a catena, la frase che pietrifica Pino Insegno: "Siamo poco diplomatiche"

30 agosto 2024 a

Venerdì 30 agosto è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano anche i neo campioni del gioco - i Polpi di Terra -, un trio tutto al maschile formato dai giovanissimi Leonardo, Luigi e Daniele. A sfidarli c'è invece una squadra composta da tutte ragazze, le Diplomatiche. Si tratta di Giulia, Jessica e Giorgia, tre giovani studentesse provenienti da Venezia e Brescia che si apprestano a laurearsi in Relazioni internazionali. Da qui il nome del loro team. Anche se la stessa Jessica ha ammesso che "sono poco diplomatiche".

Dopo una gara agguerrita, le Diplomatiche riescono a diventare campionesse di Reazione a catena. E arrivano all'Ultima catena con un bel malloppo: ben 113mila euro. Ma non avevano mai fatto i conti con quest'ultima manche. All'Ultima parola, infatti, alle tre ragazze sono rimasti solo 1766 euro. Le campionesse hanno anche deciso di acquistare il Terzo elemento, una scelta dolorosa dato che implica il dimezzamento del montepremi finale.

Le Diplomatiche dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Dente" e "Frutta". Dopo un intenso consulto, Jessica è costretta a dare al conduttore Pino Insegno la loro ultima parola: "Cotto". Le ragazze non sembravano molto convinte della loro risposta. Ma la soluzione era corretta. Alla prima loro apparizione, le Diplomatiche sono diventate campionesse e si sono portate a casa anche il montepremi. Tanta roba.