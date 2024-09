X Factor? Promette bene: ecco i numeri che lanciano questa edizione

Klaus Davi 15 settembre 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (X Factor) Buona partenza per X Factor, lo storico format musicale in onda su Sky Uno e prodotto da Fremantle, giunto alla sua diciottesima edizione. I dati relativi agli ascolti della prima puntata sono positivi: 3.6% di share medio con punte vicine al 4.5%. Giovedì sera davanti alla tv c’erano tantissimi giovani, com’è normale che sia se consideriamo il profilo della rete e il target. Al di là del dato numerico, la credibilità nell’ambiente degli addetti ai lavori per questo format sembra non subire battute d’arresto. Tra gli artisti lanciati negli anni spiccano Marco Mengoni, Francesca Michielin e naturalmente i Måneskin, arrivati secondi nel 2017. Determinante per individuare nuovi talenti è la giuria quest’anno radicalmente rinnovata: è rimasto incrollabile Manuel Agnelli, affiancato da debuttanti di peso come Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia che almeno fin qui sembrano ottenere l’apprezzamento fondamentale del pubblico social. Presto per dire se fra i concorrenti si annidino gli eredi di Damiano David. Ha colpito giovedi sera la standing ovation del pubblico per il giovanissimo Lorenzo che ha cantato Poetica di Cremonini e per la timida Daniela che si è esibita con Creep dei Radiohead. Non facile ripescare una ugola di successo internazionale come Mengoni, ma sicuramente il fiuto di Giorgia, scelta come conduttrice, potrebbe riservare sorprese.