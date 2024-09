Tale e quale show, vince Feisal Bonciani? Contestazione-lampo, subito un terremoto su Rai 1

21 settembre 2024 a

a

a

È stato l'attore Feisal Bonciani a vincere la prima puntata di Tale e Quale show, la trasmissione condotta da Carlo Conti su Rai 1, anche se i telespettatori avrebbero voluto vincesse qualcun altro. Ieri, venerdì 20 settembre, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione. E Conti, in apertura, ha subito voluto salutare Loretta Goggi: "Dopo tanti anni qui a Tale e Quale, la nostra queen ha deciso di trascorrere più tempo con il suo nipotino ma sarà sempre con noi".

Carlo, poi, ha presentato la giuria formata da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e un giudice che cambierà ogni settimana. Ieri era Stefano De Martino. A convincere i giudici più di tutti gli altri concorrenti è stato appunto Feisal Bonciani con la sua esibizione nei panni di Bruno Mars. L'attore ha cantato e ballato sulle note di una delle sue hit, ovvero "Uptown Funk", e ha ottenuto il punteggio più alto. Al termine della puntata, l'attore ha spiegato: "In questo momento sto volando, davvero molto in alto... Sono su Marte. Grazie a tutti perché sto vivendo un sogno e non ci sto capendo niente!".

Nonostante questo verdetto, la più acclamata sui social è stata in realtà un'altra concorrente, ovvero Carmen Di Pietro, che però si è classificata ultima. "Lei è stato l'acquisto migliore che Carlo Conti potesse fare", ha scritto qualcuno su X.