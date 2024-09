Affari tuoi, Stefano De Martino chiude 5 minuti prima: "C'è un patto", veleno sul palinsesto

22 settembre 2024 a

Colpo di scena ad Affari tuoi, i telespettatori del seguitissimo quiz show dell'access prime time di Rai 1 se ne accorgono solo in coda, quando Stefano De Martino, congedando la sfortunata concorrente Sara (e sua suocera Mina, che l'ha accompagnata in studio), saluta il pubblico in studio e a casa dando appuntamento a domenica sera. La trasmissione è finita 5 minuti prima del solito, facendo scattare in anticipo la fascia del prime time.

Panico e sospetti su X, dove gli appassionati si danno appuntamento ogni sera per commentare in tempo reale le imprese di pacchisti e protagonisti. Tra un insulto e l'altro al Dottore o agli stessi concorrenti, sabato sera tiene banco un altro caso: la mancata sfida (sia pure per pochi minuti) tra De Martino e la sua "maestra", Maria De Filippi, tornata su Canale 5 insieme ai compagni di giuria (Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto) con Tu si que vales. Un incrocio fugace, una sovrapposizione decisamente "lampo", come detto, dato che il programma di Mediaset tecnicamente è in prima serata. Un incrocio che in ogni caso non c'è stato.

"Il potere di Samta Maria di Tiburtina: fa finire Affari tuoi ben prima delle 21:30", scrive un utente. "Stasera Affari tuoi ha chiuso prima di Paperissima Sprint. Che dire...", "Affari tuoi chiude prima e non sfida Tu si que vales". La tesi che spopola è quella del complottismo catodico: "Patto tra Stefano e Maria", ricordando come De Martino, prima di sbarcare con successo in Rai, sia stato lanciato giovanissimo in tv proprio dalla Regina di Mediaset, come allievo e poi ballerino di Amici di Maria De Filippi.

La verità è molto meno fantasiosa, e basterebbe dare una occhiata ai palinsesti come fa un telespettatore: sabato sera "non è andato in onda 5 minuti di Bruno Vespa, per questo hanno chiuso prima".