Tale e quale show, "irriconoscibile": chi sale sul palco come Donatella Rettore

L’amore senza fine è quello dei telespettatori di Rai 1 per Tale e quale show. Il programma di Carlo Conti con le imitazioni vip (alcune improbabili, altre clamorose) torna e vince la sfida degli ascolti del venerdì sera superando Endless love: 3.012.000 spettatori e 19.9% di share contro i 2.315.000 di spettatori (14.4%) della fiction turca di Canale 5.

Una unica novità, ma pesante: non c’è più Loretta Goggi, la “regina” della giuria e quasi co-conduttrice dello show. Poco male, perché la formula è più che rodata e i protagonisti, ancora una volta, sembrano ben assortiti: concorrenti famosi, altri meno e proprio per questo potenziali rivelazioni.

A vincere la serata di debutto è l’attore Feisal Bonciani, quasi un “fuori quota” essendo esploso artisticamente nel campo dei musical interpretando una delle parti più difficili e celebrate di sempre, il Giuda in Jesus Christ Superstar. Ottima la sua performance nella trascinante Uptown funk di Bruno Mars. Ha conquistato la giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e, ospite per una sera, Stefano De Martino in permesso-premio da Affari tuoi. Ma qui nasce la prima, feroce polemica della stagione. A giudicare dalla reazione degli appassionati sui social, la migliore della puntata è stata l’esuberante Carmen Di Pietro, nelle vesti di Donatella Rettore.

Scatenata sulle note di Kobra, brano-simbolo degli Anni 80. A tanti complimenti in Rete fa da contraltare il gelo di Malgioglio: «Oddio, mi ero dimenticato ci fosse anche lei! Falla entrare subito», ha detto prima di vederla sul palco. Per poi bastonarla per bene al termine dell’esibizione: «Guarda, ti dico solo che avrei preferito essere morso da un drago di Komodo». E per fortuna che sono amici: più velenoso di così...