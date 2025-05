Verissimo, Carmen Di Pietro gela la figlia: "Come ti permetti?"

Siparietto tra Carmen Di Pietro e sua figlia Carmelina nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Quando l'adolescente ha detto: "Mamma ha quasi sessant'anni, è vivace, non lo avrei mai detto", la showgirl, forse infastidita dal fatto che la giovane avesse sottolineato il dato anagrafico, ha risposto: "Come ti permetti?". Ma Carmelina ha continuato: "Sembra più piccola di me, la mattina si sveglia alle 5 per andare in palestra e sveglia anche me, apre tutte le finestre. Di sera, va a dormire alle 8. Spero trovi un uomo che abbia le sue stesse abitudini".

Parlando di sua figlia, invece, la Di Pietro ha raccontato che è nata prematura: "È stata in incubatrice per diverso tempo, la sento ancor di più mia. Quando esce la sera per me è un'angoscia, un'ansia. Penso sempre che possa succedere qualcosa". E ancora: "Purtroppo non c'è una scuola che ti insegni a diventare genitore, con i miei errori cerco di essere una buona madre".