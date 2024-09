Reazione a catena, Pino Insegno sconvolto: le Volta Pagina vincono, la reazione di Antonella in studio

24 settembre 2024 a

a

a

Non può trattenere la gioia, Pino Insegno. Davanti a lui le Volta pagina, le super-campionesse di Reazione a catena destinate a entrare nella storia di questa edizione del quiz show del preserale di Rai 1, hanno appena vinto 126mila euro.

Arrivate al termine della catena finale con percorso netto, le tre concorrenti si ritrovano con due parole, "Valore" e "Appello" e quella da indovinare che comincia per "No" e finisce per "E". La loro risposta, "Nominale", è quella giusta. La regia di Rai 1 indugia sui volti stravolti dalla tensione delle tre donne, che si tengono per mano. Rosa, forse la più sicura e sorridente, Anna Laura, in mezzo, attende il responso di Insegno piegata su se stessa, con la testa china, e Antonella come al solito imperturbabile, ma forse consapevole stavolta di essere vicinissima al bersaglio grosso. Per questo, scuote spesso il capo, scaramanticamente.

Quando in sovrimpressione appare "Nominale", le prime due esultano mentre la terza scoppia in lacrime. "E' nominale, sì! Che bello! Oddio!", esulta Insegno, che si accorge del pianto a dirotto di Antonella: "Allora lei è capace di commuoversi! Godetevelo tutto, brave, è veramente emozionante".

E sui social, in tempo reale, c'è chi commenta con lo stesso entusiasmo: "126.000 euro, Ci ripigliamm tutt chell ch'è o nuost", scrive una telespettatrice sostenendo che la vittoria di stasera ripaga le Volta pagina dello "scippo" di qualche puntata fa.