Temptation Island, Alfred ha una erez***e con la single. Anna umiliata e sconvolta

Roberto Tortora 25 settembre 2024 a

a

a

Tu chiamale se vuoi… erezioni. Stiamo parlando di Temptation Island, il programma in cui le coppie si mettono in discussione vivendo tre settimane in due vilaggi separati, attirate da seducenti tentatori. E se il povero Lucio Battisti si starà rivoltando nella tomba, beh… avrà le sue ragioni. Si parla della coppia composta da Anna e Alfred, in piena “turbolenza emotiva”, parola di Filippo Bisciglia, il traghettatore del viaggio nei sentimenti delle coppie del programma. Un Caronte dell’amore suvvia.

Anna ha scoperto che Alfred l'ha tradita. I due sono fidanzati da 1 anno e 9 mesi e la 27enne spiega che “non si sente l'unica donna della sua vita e di aver perso fiducia” nei confronti del ragazzo: "Ho scoperto chat coi suoi amici dove lui organizzava serate e si vantava di aver fatto serata con altre ragazze. A causa di queste cose ho continuato a prendere il suo cellulare di nascosto e ho scoperto un tradimento di recente, confermato da lui, sono innamorata di lui e nonostante tutto non riesco a lasciarlo“. Anche Alfred ha confermato la crisi: "Il nostro rapporto sta andando a scemare perché lei non si fida e io con questa cosa non ci convivo bene“.

"Animali, vogliono riprodursi". "Se provi il nero...": Anna-Alfred, degrado a Temptation Island

Nell’ultima puntata di Temptation Island, però, Alfred si è mostrato molto coinvolto dalla vicinanza della single Sofia. La fidanzata, Anna, è costretta a vedere un suo video che assume addirittura contorni “osé” perché sia lui sia Sofia parlano in modo allusivo di una sua… erezione! Ovviamente, per citare Boris (serie tv capolavoro, ndr), Anna ha premuto “F4+Basito” e ha detto: "Ho visto bene? Che lei gli guardava nelle parti basse? Che ha sentito una sensazione là sotto?".

Alfred, Anna e "l'erez***ne". Temptation Island vietato ai minori, rumors da Canale 5

E gli altri video che deve guardare sono tutti pieni di conversazioni che vanno sui rapporti fisici e sulla passione, come se lui non ne avesse più con la sua compagna. Anna, però, non ci sta e dice: "È normale che non sono passionale con una persona che mi tradisce. Possibile che non riesca ad andare oltre?". Al che, la ragazza si rifiuta di guardare oltre: "Se devo sentire solo due persone che si dicono quanto vorrebbero andare a letto insieme, non voglio più vedere". Durante il falò, non di confronto, bensì di gruppo, è lo stesso Alfred ad ammettere la crisi e malvolentieri accetta di non avere video da guardare sulla sua fidanzata. Al contrario, ammette di provare qualcosa per la nuova ragazza, Sofia, e di potersi immaginare al di fuori del programma con lei.