Reazione a catena, la "dimostrazione" di curling di Pino Insegno: "Non riesco a riprendermi"

Mercoledì 16 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Sono tornati anche i Meno Tre, freschi campioni del gioco. Lorenzo, Alberto e Stefano sono tre ragazzi che provengono da Pinerolo, in Piemonte. E hanno scelto questo nome per la loro squadra perché amano il curling. In questo sport, infatti, si gioca a tre gradi sotto zero. La passione dei tre ha colpito molto il conduttore, che ha voluto una dimostrazione nello studio televisivo della Rai.

Pino Insegno, dopo aver ancora una volta annunciato i Meno Tre al pubblico di Reazione a catena, si è presentato con una scopa e un pallone da calcio. Non proprio gli attrezzi consoni per praticare il curling. Il cpnduttore ha prima lasciato spazio ai professionisti e poi si è lanciato lui stesso in una esibizione. Ma il risultato non è stato dei migliori.

Sui social la dimostrazione di curling non è passata inosservata. In molti hanno ironizzato sulle movenze un po' maldestre di Pino Insegno. "Non riesco a riprendermi - ha scritto su X Stefania. Acqua e zucchero subito!". Altri, invece, sono rimasti delusi dalla puntata disputata dai Meno Tre e hanno tirato in ballo le superc ampionesse di Reazione a catena. Irise, per esempio, ha postato una foto che ritrae le Volta Pagina con in allegato il seguente messaggio: "Le Volta Pagina che guardano sti ragazzi".