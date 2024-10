Affari Tuoi, concorrenti beccati a bisbigliare all'orecchio: occhio alla reazione di De Martino

18 ottobre 2024 a

Colpo di scena ad Affari Tuoi. Nella puntata di giovedì 17 ottobre il designer di Villeneuve, Louis Aymonod, si è portato a casa 200mila euro. Con lui il fratello gemello André. E proprio mentre i due stavano bisbigliando, il conduttore Stefano De Martino si è messo in mezzo. Il 28enne, messo di fronte all'ultima proposta da 50mila euro, ha iniziato a parlare a bassa voce con il fratello. I due insomma bisbigliavano qualcosa all'orecchio.

Un dettaglio non passato inosservato a De Martino che, a quel punto, è andato vicino a loro facendo finta anche lui di bisbigliare. Oltre alle risate in studio, molti hanno commentato sui social la vicenda apprezzando l'ironia del conduttore. In ogni caso quella di ieri sera è stata una partita coi fiocchi. "Ci sono tante chiavi di interpretazione della partita. C'è qualcosa che mi fa pensare che forse è la versione è ottimistica - ha detto il concorrente a un passo dal rifiutare l'ultima offerta -. Scelta ad alto rischio. L'eventuale vincita verrebbe suddivisa, ci possiamo prendere la curiosità di rischiare. Anche se è una super offerta, noi rifiutiamo. Siamo in tre, scegliamo la via punk, lo sentivamo dall'inizio. Anche a costo di tornare a casa con 10euro, ci prenderemo un caffè". E invece il finale è stato dei migliori.