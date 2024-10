Affari tuoi, "mi permetto di darti un regalino". De Martino di sasso: gelo in studio

20 ottobre 2024 a

a

a

"Mi permetto di darti un piccolo regalino dal Sud Tirol". Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, succede anche questo: il pacchista del Trentino Alto Adige, nel bel mezzo della puntata, tira fuori da un pacco un cadeau per il conduttore, Stefano De Martino.

E' un grembiulino da cucina, che l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e conduttore di Stasera tutto è possibile accetta di buon grado, quasi con entusiasmo. "Me lo metto subito!", esclama soddisfatto. E il breve video diventa ovviamente virale su X, dove ogni sera i telespettatori seguono in tempo reale il programma seguitissimo.

"È sempre mezzogiorno by Stefano De Martino. Ciao Antonella!", ironizza una fan tirando in ballo Antonella Clerici, con la foto di De Martino in versione chef. "Zezzo e zamba, zezzo e zamba", scherza un altro condividendo il balletto del conduttore con indosso il grembiule.

È sempre mezzogiorno by Stefano De Martino. Ciao Antonella! #affarituoi pic.twitter.com/TFFLPeiO8V — little postcard (@ErikaLovesBrit) October 20, 2024

Un altro momento cult della serata è la classica intervista a Lupo, l'opinionista-guru seduto in studio. De Martino lo avvicina per strappargli un consiglio da dare alle due concorrenti. "Il Dottore cos'ha offerto?", domanda. "18mila euro. Buonasera, siamo ad Affari tuoi", scherza il padrone di casa.

I concorrenti beccati a bisbigliare all'orecchio? De Martino si avvicina e... Inimmaginabile

"Siccome c'è la rete di protezione, allora conviene andare avanti. Se cadete, cadete sempre sul rosso", replica Lupo. E De Martino, sempre più sconcertato: "Le volevo dire, forse lei non è aggiornato: hanno già deciso di andare avanti". "Ah, ok. Voleva sapere il mio parere? Hanno fatto bene". "Ma lei su che canale sta?".