Fabio Fazio, la bordata di Milly Carlucci: "Cosa vorrei dirgli"

Milly Carlucci non le manda a dire e, nella puntata di Ballando con le Stelle in onda sabato 2 novembre, la conduttrice di Rai 1 lancia una frecciata a Fabio Fazio. Tutto ha avuto inizio dopo la performance di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina che hanno conquistato 32 punti. "Vorrei dire a Fabio Fazio - è stata la stoccata della Carlucci - che per mantenere questa energia bisogna ballare almeno sei-sette ore al giorno". Proprio nei giorni scorsi il conduttore di Che Tempo Che Fa aveva detto a Paolantoni:"Dovresti ballare di più, ti devi allenare!".

Eppure è stata l'esibizione della coppia formata da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen a scatenare la polemica. Il motivo? La loro performance non ha colpito i giudici. "Balli democristiano!", è stato il commento a caldo di Fabio Canino, a cui hanno fatto eco Alberto Matano: "Un’esibizione incredibile, nel senso che non convince".

"Vatti a rivedere tua sorella!": Selvaggia Lucarelli sbrocca contro Massimiliano Ossini

Di fronte alla contrarietà di Ossini, ecco che si è intromessa Selvaggia Lucarelli: "Che tipi di aggettivi?", ha detto riferendosi alla replica del conduttore tv. "Vatti a rivedere le puntate", è stata a quel punto la risposta di Ossini che ha acceso i toni della discussione: "Vatti a rivedere le puntate lo dici a tua sorella", ha ribattuto allora la Lucarelli, invitando lo stesso conduttore a spiegarsi meglio". Insomma, quella di Ballando è stata una puntata ricca di colpi di scena.