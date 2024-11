L'Eredità, clamoroso boicottaggio di un ex concorrente: "Flavio Insinna non si tradisce"

06 novembre 2024 a

Mercoledì 6 novembre è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Ma sui social è già scoppiata la bufera. "L'Eredità è un ragazzo belloccio - ha scritto su X Camillo - per cui non c'è bisogno che sappia parlare per piacere alle ragazze. Ma per il conduttore...". In effetti in tanti hanno lamentato qualche deficit in questa edizione del gioco. "Mentre Marco non guarda - ha commentato un utente su X - i concorrenti cercano le risposte nel gobbo". Proprio come tra i banchi di scuola.

Ma c'è un caso che ha del clamoroso. Manfredi Del Monte è un ex concorrente di L'Eredità. Aveva partecipato e vinto quando alla conduzione c'era ancora Flavio Insinna. Ma con al comando Marco Liorni, preferisce cambiare canale per guardare proprio il programma di Insinna, ora su La7. "Nonostante io abbia partecipato e vinto a L'Eredità - ha spiegato Manfredi -, Flavio è troppo e non si tradisce".

Nonostante io abbia partecipato e vinto a L’Eredità, Flavio è troppo e non si tradisce ⁦@insinnaflavio⁩ pic.twitter.com/XmQ3sD7w8W — Manfredi Del Monte (@ManfrediDelMont) November 6, 2024

Non solo il conduttore. Tanti spettatori hanno puntato il dito contro i concorrenti, giudicati non sufficientemente preparati per partecipare a L'eredità. "Ci sono dei concorrenti inquietanti - ha commentato Krista -. Soprattutto una mi incute un certo timore...". Più diretto, invece, il messaggio di Roberto: "I concorrenti sono sempre peggio, se possibile. Intanto vi auguro buona serata".