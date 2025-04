L'Eredità, "prima della morte del Papa": interviene Liorni

"Amici de L'Eredità, torniamo ora in onda con una puntata che abbiamo registrato prima della scomparsa del Santo Padre": Marco Liorni lo ha detto in apertura della puntata del game show in onda questa sera, mercoledì 23 aprile, su Rai 1. "Io qui rappresento tutta la squadra di lavoro de L'Eredità - ha proseguito il conduttore - e ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di Francesco. Il suo esempio, le sue parole e il suo sorriso continueranno a vivere nei cuori di molti noi". Il programma, quindi, è tornato in tv dopo lo stop imposto dal lutto per la scomparsa del Pontefice, venuto a mancare lunedì 21 aprile. In ogni caso, è stato precisato che le puntate che andranno in onda nei prossimi giorni sono registrate, appunto.

Un caloroso applauso del pubblico in studio ha seguito il discorso di Liorni. Poi si è passati alla messa in onda della puntata registrata. La Rai aveva modificato il palinsesto in seguito alla scomparsa di Papa Francesco, sostituendo i programmi di intrattenimento con approfondimenti e speciali dedicati al Pontefice. Allo stesso tempo, è stato modificato anche il palinsesto per sabato 26 aprile, giorno in cui si terranno i funerali di Papa Francesco.