Domenica In, Lino Banfi crolla in lacrime: "Mi vergogno, lasciatemi piangere"

Momento di commozione per Lino Banfi che a Domenica In non è riuscito a trattenere le lacrime. È accaduto durante l'esibizione di Simone Cristicchi. Il cantante, reduce da Sanremo, è stato ospite di Mara Venier nella puntata del 16 febbraio. Qui ha cantato il brano Quando Sarai Piccola, che ha portato in gara e che è dedicato alla madre malata di Alzheimer. "Questo brano mi tocca personalmente e mi vergogno, ho 89 anni e lasciatemi piangere", ha spiegato Banfi.

"Sono riuscito a festeggiare 61 anni di matrimonio con mia moglie. Un giorno, mentre cominciava il declino, le stavo dando il cibo e mi ha detto ‘e se un giorno non ti riconosco più?'. Ho cercato di farla ridere, perché questo è il mio mestiere, e ho risposto ‘ci presentiamo e ci innamoriamo un'altra volta. Lei ha riso". Banfi ha infatti vissuto da vicino la malattia dell'Alzheimer con la moglie Lucia, scomparsa nel febbraio 2023.

L'artista, anche se non ha vinto la kermesse condotta da Carlo Conti, si è detto estremamente orgoglioso. "Ci ho messo tanta vita e verità dentro.Tutti mi hanno detto che è una canzone di speranza, che tocca corde profonde", ha ammesso. E ancora: "Il vero regalo che mi ha fatto questo Festival è che è piaciuta anche ai ragazzi, che hanno rivisto i loro nonni nel raccontato. Poi è piaciuto sia a Giorgia Meloni che a Elly Schlein, sono riuscito a metterle d'accordo".