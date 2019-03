Pierluigi Antonelli approda alla guida del comparto farmaceutico del Gruppo Angelini dopo aver sviluppato un’esperienza ventennale nel settore e porta una leadership votata a integrità e trasparenza, unita a competenze e capacità di fare innovazione, sempre focalizzata sui bisogni dei pazienti. Prima di entrare in Angelini, Antonelli ha esercitato la funzione di Head of Europe nella divisione oncologica di Novartis, a cui è giunto dopo essere stato Head of Western Europe in Sandoz (Novartis). In precedenza, Antonelli ha ricoperto la carica di presidente e AD Italia di MSD e, prima ancora, di presidente e AD Italia di Brystol-Myers Squibb.

“Sono molto onorato per questa mia nomina in Angelini, un’eccellenza del farmaceutico italiano. – dichiara Antonelli -Insieme con il team e con il supporto della famiglia Angelini mi impegnerò a far evolvere Angelini Pharma in un solido player europeo, espandendo ulteriormente sia la dimensione geografica che il portfolio Rx e OTC”. “Pierluigi Antonelli è stato scelto con molta cura e attenzione e siamo fiduciosi che sia la persona giusta per affrontare il processo di innovazione che il contesto in cui operiamo, in costante evoluzione, ci richiede – affermano Thea Paola Angelini e Sergio Marullo di Condojanni, vice presidenti Angelini Holding S.p.A. – Siamo convinti che, con il supporto di tutte le persone che compongono il Gruppo Angelini, Antonelli saprà condurre il nostro business farmaceutico verso nuovi e importanti traguardi. Un sentito ringraziamento a Gianluigi Frozzi per il lavoro svolto in tutti questi anni a capo della divisione farmaceutica di Angelini”. (EUGENIA SERMONTI)