Dopo Angela Martino, giunta alla fine del proprio mandato triennale, subentra alla presidenza dell’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) Francesco Vacca, piemontese di 58 anni che di professione – parole sue! - fa il ‘volontario a tempo pieno’. Francesco è persona con Sm e rappresenta le 122 mila persone con la malattia. Ha avuto la diagnosi nel 1996 ed è arrivato in Associazione nel 2006, dove è stato presidente della sezione di Alessandria. Dal 2009 fino al 2019 ha ricoperto il ruolo di presidente del coordinamento regionale Aism Piemonte e Valle d’Aosta, inoltre per Aism è stato formatore territoriale. “Nessuno meglio di noi persone con Sm può indirizzare la ricerca eccellente e portare cambiamenti concreti nella vita delle persone – afferma Vacca, che parlando dei giovani aggiunge - Sono il futuro di Aism: il ricordo cui sono più legato è forse il giorno in cui, a 54 anni, ho aperto il convegno di 400 giovani con Sm”. Molti gli impegni istituzionali del nuovo presidente: con la mozione uscita dall’ultima assemblea dei soci dell’associazione dello scorso aprile, Aism chiede con forza alle istituzioni di impegnarsi, tra le altre cose, per l’approvazione di un Pdta nazionale, per garantire a tutti l’accesso ai farmaci e alle terapie riabilitative delle persone con Sm e per l’istituzione di un registro nazionale di patologia. “Con la mozione, rivolta alle istituzioni, invitiamo ai prossimi, urgenti, appuntamenti sul percorso del traguardo dell’agenda 2020, tutti coloro che possano amplificare l’adesione e coloro che possano unirsi numerosi “ conclude Vacca. (MATILDE SCUDERI)