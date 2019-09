Sepsi: 34 mila morti ogni annoDalla Toscana la ‘Call to action’

Arriva dalla Toscana, in occasione della Giornata mondiale della sepsi, una chiamata alle armi nella lotta contro questa grave emergenza sanitaria: si chiama ‘Call to action’ ed è un documento di indirizzo che delinea un piano operativo interdisciplinare. Il documento è stato presentato a Siena, nel corso di un convegno che ha fatto il punto di una situazione tutt’altro che rosea: secondo la Global sepsis alliance la sepsi colpisce ogni anno nel mondo tra i 27 e i 30 milioni di persone, causando la morte di un numero di pazienti che oscilla tra 7 e 9 milioni. All’interno di questo panorama, l’Italia non figura tra le nazioni virtuose, è anzi fanalino di coda nell’Unione europea per numero di decessi. Ben 34 mila ogni anno. In questo ambito la situazione epidemiologica della regione Toscana è in preoccupante evoluzione: dal 2012 al 2017 i ricoveri si sono accresciuti del 33 per cento e oggi, secondo le stime più recenti, sono attesi oltre 15mila casi di sepsi o shock settico all’anno. ”Si ritiene che l’incremento dei casi di sepsi riconosciuta – ha rilevato Fabrizio Gemmi, coordinatore dell’Osservatorio per la qualità e l’equità dell’Ars Toscana – sia spiegato da una migliore attenzione diagnostica e alla codifica. Questa patologia – ha proseguito – riguarda circa l’1,8 per cento dei pazienti ricoverati in Toscana, con un’incidenza pari a 261 pazienti ogni 100mila abitanti”.

La sepsi è causata da una risposta sregolata a un’infezione da parte del sistema immunitario che, invece di reagire contro i microorganismi invasori, attacca l’organismo stesso, danneggiando anche organi e tessuti che non sono sede dell’infezione primaria. Si tratta di una grave complicazione che mette in pericolo la vita nell’arco di poche ore. Per questa ragione la si può definire come una patologia tempo-dipendente, al pari dell’ictus o dell’infarto miocardico, ed impone una risposta sanitaria rapida che presuppone una diagnosi altrettanto tempestiva e soprattutto accurata. Va ricordato che, in coloro che sopravvivono, la sepsi può lasciare importanti sequele: “La casistica toscana mostra come un paziente su cinque, ospedalizzato per sepsi, necessiti di un nuovo ricovero entro un mese dalla sua dimissione - afferma Sabino Scolletta, direttore unità operativa complessa rianimazione e medicina critica dell’Azienda ospedaliera universitaria Senese - circa il 50 per cento dei pazienti ha un recupero funzionale più o meno completo, Il 30 per cento spesso non sopravvive nei successivi 12 mesi e, il restante 20 per cento, può presentare gravi disturbi che includono importanti limitazioni quotidiane funzionali e cognitive”.

Dati, questi che hanno spinto la regione Toscana a varare un piano operativo organico, messo a punto dal Centro gestione rischio clinico della regione Toscana e dall’Agenzia regionale di sanità, in collaborazione con l’Università di Siena. “Proprio per il fatto che il rischio sepsi è multifattoriale, il principio ispiratore di fondo del nostro documento d’indirizzo ‘Call to action’ è stato quello di promuovere la consapevolezza del problema in tutti i settori del servizi sanitari coinvolti, dai consultori all’emergenza territoriale e alla medicina di base – ha dichiarato Giulio Toccafondi, referente del Centro gestione rischio clinico e sicurezza del paziente della regione Toscana - Occorre poi fare in modo che, una volta identificato un caso di sepsi le risorse del sistema sanitario operino in sinergia e in modo integrato, attraverso il concorso di più professionisti, che si ritrovino intorno al letto del paziente, superando l’abituale routine del singolo reparto”.

Per la rapidità di risposta alla sepsi, centrale è anche il ruolo dei laboratori e della microbiologia. In proposito, il professor Gian Maria Rossolini, ordinario di microbiologia e microbiologia clinica presso il dipartimento di medicina sperimentale e clinica dell'università degli Studi di Firenze, ha rilevato che “l’emocoltura è l’indagine microbiologica fondamentale per identificare i batteri eventualmente presenti nel sangue. Per un orientamento diagnostico rapido esistono inoltre biomarcatori e, oggi, sono disponibili metodiche di microbiologia rapida (fast microbiology), che accorciano notevolmente i tempi della diagnosi e consentono di identificare i batteri in attesa dell’esito dell’emocoltura, verificando se siano portatori di resistenza nei confronti degli antibiotici di maggiore impiego. Informazione, quest’ultima, estremamente preziosa perché, in attesa dell’antibiogramma, consente di definire la corretta e personalizzata terapia antibiotica, la cui precocità è determinante per la prognosi”.

Dopo aver sottolineato che la sanità regionale, grazie all'impegno dei professionisti, del Centro gestione rischio clinico, dell’Agenzia regionale di sanità e delle università, si è presentata all’appuntamento con la giornata mondiale di lotta alla sepsi con un contributo importante di idee e di progetti concreti, Stefano Scaramelli, presidente della Commissione sanità e politiche sociali della regione Toscana, ha dichiarato: “La medicina territoriale, l’ospedale, i cittadini attenti e consapevoli, insieme, possono fare la differenza e, in questa direzione, la Regione ha inteso contribuire anche con l’istituzione del Consiglio dei Cittadini, nell’ottica di aumentare la consapevolezza e la conoscenza che, insieme, possono rappresentare contributi determinanti”. (MATILDE SCUDERI)