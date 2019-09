Tè, la ricerca rivela tutti i benefici della bevanda più comune al mondo: tra questi anche l'invecchiamento

Una ricerca condotta dall'Università di Singapore in collaborazione con l'University of Essex e l'University of Cambridge, pubblicata sulla rivista di biologia molecolare Aging, rivela che bere abitualmente tè difenderebbe il cervello dal declino legato all'età. "I nostri risultati forniscono la prima prova di un contributo positivo del consumo di tè per la struttura del cervello, e suggeriscono che bere tè regolarmente, almeno 3-4 volte a settimana, ha un effetto protettivo contro il declino legato all'età, mediato dalla maggiore organizzazione delle connessioni tra aree nervose", spiega l'autore principale del lavoro, Feng Lei.

Con l'ausilio della risonanza magnetica, i ricercatori hanno studiato il cervello di 36 soggetti, aventi oltre 60 anni, ai quali sono stati poi anche sottoposti dei test cognitivi. "Abbiamo dimostrato, nei nostri precedenti studi, che i bevitori abituali di tè hanno migliori funzioni cognitive rispetto a chi non ne consuma. Tali risultati sono supportati da questo nostro nuovo studio, che mostra gli effetti positivi del consumo regolare di tè in grado di migliore l'organizzazione delle connessioni cerebrali", ha concluso il ricercatore.