Cresce la paura per la diffusione della cimice Triatominea, meglio conosciuta come l'insetto del bacio, che dall'America Centrale e Meridionale sta gradualmente invadendo il Nord America e l'Europa. L'insetto rappresenta un serio pericolo per l'uomo, come confermato da un comunicato dell'American heart association, che ha messo in guardia sulla malattia di Chagas, che avrebbe già interessato circa 6 milioni di persone in tutto il mondo.

L'insetto è definitivo un killer silenzioso, perché i segni dell'infezione che porta con sé non sono subito evidenti e soprattutto perché agisce di notte. Si arrampica sul volto di persone e animali, mordendoli vicino la bocca e gli occhi. E quando si nutrono, le cimici defecano nello stesso posto, lasciando feci che possono essere infette dal parassita. Se queste vengono sfregate nella ferita del morso o nelle mucose dell'occhio, il rischio di infezione è altissimo.

Il primo segnale è il gonfiore dovuto alla puntura, i sintomi però sono abbastanza comuni e rischiano di disorientare. L'infezione nelle fasi iniziali provoca febbre, stanchezza, dolori muscolari, mal di testa o eruzioni cutanee. In altri casi provoca diarrea, vomito e una piccola percentuale di bambini può accusare patologie al cuore e al cervello che, nelle forme più degenerative, può portare anche alla morte. La diagnosi della malattia di Chagas può avvenire attraverso gli esami del sangue. Se i pazienti non vengono curati, possono sviluppare la forma cronica della malattia e circa il 30% può accusare disturbi cardiaci. Ciò può portare a ulteriori complicazioni, tra cui ictus, frequenza cardiaca irregolare o insufficienza cardiaca