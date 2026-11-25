I messaggi programmati arrivano anche su WhatsApp. Una delle funzioni più richieste dagli utenti è finalmente sbarcata sulla piattaforma di messaggistica più diffusa in Italia. L’aggiornamento è stato annunciato dalla società del gruppo Meta e la funzione verrà distribuita gradualmente nelle prossime settimane. Per alcuni la funzione è già attiva in via sperimentale.

Gli utenti potranno programmare i messaggi a partire da 10 minuti dopo la creazione e fino a 14 giorni successivi, sia nelle chat individuali sia in quelle di gruppo. Per farlo basterà tenere premuto il pulsante di invio e scegliere la data e l’ora d’invio. Per chi lo riceve non cambierà nulla: il messaggio apparirà come tutti gli altri. Il mittente potrà anche visualizzare l’elenco dei messaggi pianificati ed eliminarli in anticipo in caso di ripensamento.

“I messaggi programmati - scrive sul blog ufficiale il gruppo Meta - funzionano con testo, foto e video e saranno implementati a livello globale nelle prossime settimane”. “Anche se il telefono è spento o senza batteria, il messaggio programmato sarà comunque inviato all’orario selezionato e rimarrà protetto da crittografia end-to-end come tutti i tuoi messaggi personali, in modo che nessun altro possa leggerlo, nemmeno WhatsApp”, conclude Meta.

La funzione era stata introdotta su Telegram già nel settembre 2019, con l’aggiornamento Telegram 5.11. Su Instagram, invece, i messaggi programmati erano arrivati nel dicembre 2024.