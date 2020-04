Coronavirus, anticorpi bassi e niente immunità: lo studio sull'altissimo rischio di reinfezione

09 aprile 2020 a

a

a

L’immunità di gregge è un fenomeno che si verifica quando gran parte della popolazione sviluppa gli anticorpi, favorendo lo stop alla diffusione di un virus. Per il Covid-19 potrebbe essere però più difficile del previsto sviluppare l’immunità di gregge: è quanto emerge dalle analisi condotte dalla Fudan University su 175 pazienti dimessi dall’ospedale di Shanghai e ritenuti guariti dall’infezione. Secondo quanto affermato dai ricercatori cinesi, in circa un terzo di loro la resistenza al coronavirus risulterebbe piuttosto blanda, mentre in altri pazienti addirittura non vi sarebbe alcuna traccia di immunizzazione. Ciò significa che anche tra i guariti ci possono essere soggetti capaci di infettarsi una seconda volta. I ricercatori sono preoccupati soprattutto per lo scarso sviluppo di anticorpi registrato nei giovani che hanno manifestato soltanto sintomi lievi: i titoli anticorpali più bassi sono stati rilevati nella fascia di età 15-39, mentre quelli più alti in quella 60-85. L’ultimo studio proveniente dalla Cina riduce quindi le possibilità di un’immunità di gregge e avvisa dell’esistenza del rischio che un vaccino non sia abbastanza efficace.

"Simile alla Sars, il virus resiste in frigo". Parla l'esperto: l'unico modo sicuro per trattare i cibi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.