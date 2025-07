XI Jinping è sparito, rumors estremi: "Commissariato", ecco da chi

Non c'è traccia di Xi Jinping. Il presidente della Repubblica popolare cinese è sparito per ben due settimane e per due volte di seguito, fra maggio e luglio. Non solo, perché è anche la prima volta dal 2012 che rinuncia al vertice annuale dei Bric. Una scelta sospetta che si aggiunge a quanto accaduto per ben tre giorni di seguito – fra il due e il cinque di giugno scorsi – quando né il Quotidiano del Popolo e né l’agenzia ufficiale Xinhua lo hanno citato in qualunque modo. Curioso poi è il brusco calo – notato dagli osservatori – dei riferimenti al "Pensiero di Xi Jinping" quale principio-guida del partito nelle comunicazioni del Consiglio di Stato e del ministero degli Esteri.

Cosa sta accadendo? si chiede allora Federico Fubini sul Corriere della Sera. Il sospetto è che le prolungate difficoltà dell’economia e gli esiti contraddittori dei negoziati sui dazi con gli Stati Uniti di Donald Trump stiano producendo – forse per la prima volta – un indebolimento di Xi. A far pensare a un indebolimento anche le purghe ai vertici del potere in Cina. Basti pensare al generale He Weidong, il secondo militare più in alto nell’esercito e co-vicepresidente della potente Commissione militare centrale. Per non parlare poi di Xu Qiliang, morto ufficialmente il due giugno scorso all’età di 75 anni in circostanze mai precisamente spiegate.