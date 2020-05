Coronavirus, il professor Remuzzi a Live Non è la D'Urso: "La malattia è cambiata, bastano questi tre accorgimenti per evitare il contagio"

18 maggio 2020 a

"Sono ottimista. Se seguiamo tre accorgimenti: lavarsi le mani, distanziamento e stop assembramenti". Il professor Giuseppe Remuzzi dell’Istituto Negri rassicura tutti sul coronavirus e in collegamento con Barbara D'Urso al Live spiega: "La malattia è cambiata. Non abbiamo nuovi casi in terapia intensiva, quelli ricoverati risalgono a diverse settimane fa”. Ma sarà possibile proteggere i bambini da un possibile contagio? "Per loro c'è poco pericolo, si infettano meno degli adulti", spiega il luminare.

"Trovata la terapia contro il Covid: 48 pazienti, tutti guariti". Il professor Venturi: "Pronti all'uso su larga scala"

