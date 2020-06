Coronavirus, Giuseppe Remuzzi dalla D'Urso: "Non si è indebolito, è mutato. Meno pazienti in ospedale, non sappiamo perché"

Francesco Fredella 15 giugno 2020 a

a

a

"Il coronavirus non si è indebolito, è sempre quello, ci sono tante mutazioni e possono essere o neutre o sfavorevoli all'uomo, ma è cambiata la malattia". Parola del professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'istituto Mario Negri di Bergamo. Al Live - Non è la D'Urso spiega le ultimissime sull'epidemia di Covid19. “Non abbiamo più pazienti in ospedale, questo non dipende dal virus ma da qualcos'altro che ancora non sappiamo", spiega in collegamento.

Lombardia infetta? "Chi sono i nuovi positivi", Galli svela ciò che non sapevamo sui tamponi: i terroristi del contagio restano muti

"Dobbiamo continuare a proteggerci con mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani - conclude -. Il virus probabilmente circolerà per anni ma crediamo che raggiungerà talmente tante persone che non farà più danni".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.