Coronavirus, Oms: "Boom di contagi e morti a ottobre e novembre"

L'emergenza coronavirus non è finita, anzi, peggiorerà nei mesi di ottobre e novembre, con un boom di casi e un tasso di mortalità più alto. Lo dice Hans Kluge, direttore della sezione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità che, intervistato dall'agenzia francese Afp, ha invitato alla cautela. Ha dichiarato che nonostante oggi sia stabile il numero dei decessi a fronte di quello dei contagi, il peggio deve ancora arrivare: "Siamo in un momento in cui la gente non vuole sentire queste notizie". Intanto l'Oms ha fatto sapere che presto radunerà i delegati di cinquanta Stati europei per discutere la strategia da adottare attraverso un piano quinquennale.

Sul vaccino, invece, Kluge non ha voluto sbilanciarsi: "In molti sono fiduciosi che il vaccino possa spegnere la pandemia, ma le ricerche sono ancora in corso". Senza dimenticare il problema degli ordini e della distribuzione una volta arrivati alla soluzione. Per questo, quindi, Kluge ha preferito dare un consiglio: "La soluzione migliore è imparare a convivere col virus, per arginarne la diffusione e questo dipende solo da noi".

Le parole del direttore regionale per l'Europa arrivano in un momento critico della pandemia, con oltre 300 mila contagi registrati in sole 24 ore e con un totale di casi segnalati dall'Oms pari a 28.637.952.

