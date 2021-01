Covid, App rivoluzionaria: così saranno tracciati i negativi. Merito di una start up italiana

Francesco Fredella 09 gennaio 2021 a

La crisi Covid si può superare anche grazie alla tecnologia. Infatti arriva una bella novità, tutta Italiana, che potrebbe presto spopolare in tutto il mondo. Si tratta di un App rivoluzionaria che mette alle strette i contagi da Covid, aprendo le porte ad una nuova fase dove è necessario ripartire con rigore seguendo le regola anti contagio. di quest’App ne parla Affaritaliani.it con un pezzo in cui descrive l’invenzione rivoluzionaria.

In pratica è nata una start up che si chiama Mitiga, la prima APP che consentirà di partecipare agli eventi pubblici in sicurezza e che sarà attiva dalla prossima settimana”, scrive il noto sito di economia e politica. L’obiettivo è quello di portare questa innovazione in tutta Italia, per rendere i luoghi di aggregazione più controllati e sicuri (Università, scuole, stadi, musei, cinema, teatri, palestre, ristoranti, centri commerciali ecc): Mitiga è un’APP che permette di identificare lo stato di negatività dell’utente in relazione al virus Covid 19 mettendone in evidenza l’eventuale vaccinazione o i risultati di un test rapido o molecolare, tramite scansione di QR Code.

Ma c’è già tanta curiosità. Come funziona? Affaritaliani ha indagato a fondo. Ecco il funzionamento. Farmacie o laboratori di analisi convenzionati e gli stessi cittadini avranno la possibilità ,una volta effettuata la vaccinazione o il test molecolare o antigenico rapido di registrare il risultato negativo sulla piattaforma di Mitiga. Il sistema automaticamente genererà un QR CODE identificativo. Con questo sistema si potrà accedere nei luoghi più a rischio di contagio con maggiore tranquillità e controllo e senza il vincolo di portare con se tessere o certificati. Se siete curiosi date un'occhiata al sito www.mitigaitalia.com.

