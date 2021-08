Variante Delta, vaccino "bucato". Contagio di massa al Boardmasters Festival: 5.000 persone con il Green pass e positive

27 agosto 2021 a

Sconvolgente contagio di massa da Variante Delta. Quasi 5.000 casi di Covid sono stati collegati al Boardmasters Festival, un evento di musica e surf svoltosi in Cornovaglia, in Inghilterra, dal 10 al 15 agosto nella località balneare di Newquay. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie locali, 4.700 persone sono risultate positive al Coronavirus e tutte hanno confermato di aver partecipato all'evento o di essere entrate in contatto con qualcuno degli spettatori. Nella maggior parte dei casi, circa tre quarti dei contagiati, si tratta di giovani e giovanissimi di età compresa tra i 16 e i 21 anni. Circa 800 dei positivi vive nella Contea.

La particolarità inquietante è che per partecipare al Festival occorreva essere in possesso del Green pass. Il maxi-focolaio conferma dunque come i vaccini non mettano totalmente al riparo dal contagio. Semmai, ed è questo il punto cruciale che molti no vax non vogliono o fingono di non capire, è che chi è immunizzato nel 98% dei casi non va incontro a forme gravi o letali di infezione.

Alla vigilia del Boardmasters, il consiglio della Cornovaglia aveva pensato di annullare l'evento per evitare assembramenti e rischi, poi concretizzatisi, di contagio. Alla fine, seguendo la linea imposta dal premier britannico Boris Johnson, si è optato per un ritorno "alla normalità" imponendo ai 50.000 presenti l'obbligo di accedere all'area esibendo il Green pass, che in Inghilterra si ottiene dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino da almeno due settimane, o un test risultato negativo nelle 24 ore precedenti, oppure dimostrando l'immunità naturale dimostrata tramite un test positivo ottenuto almeno dieci giorni prima.

