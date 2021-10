WhatsApp, chiunque ti può spiare: come scoprire con pochi clic se sei sotto controllo

06 ottobre 2021 a

Le piattaforme social di Mark Zuckerberg sono state nell’occhio del ciclone per il colossale down di oltre sei ore. Tra queste, lo strumento che ha impattato di più nelle nostre abitudini bloccando le conversazioni è stato WhatsApp. Il servizio di messaggistica istantanea, infatti, ci permette di scambiare testi, immagini, video e altri contenuti con tutti i nostri contatti. Whataspp, che come Instagram e Facebook appartiene alla galassia di Zuckerberg, vengono recepite conversazioni, posizioni, sistemi di pagamenti utilizzati, preferenze commerciali, cronologia delle navigazioni e tante altre informazioni che consentono una profilazione integrale di chi usa questo servizio. Spesso in maniera inconscia, forniamo ogni dettaglio della nostra vita alle aziende di cui usufruiamo gratuitamente dei prodotti.

Per scoprire se l'account WhatsApp uno dei metodi utilizzati è duplicare l’account per utilizzarlo su due dispositivi, Un altro modo che possono usare per “hackerare” il tuo account è sfruttare alcuni trucchi con WhatsApp Web. Non è possibile aprire lo stesso account su due computer contemporaneamente, se ciò accade, si aprirà una finestra che ti informa che qualcun altro sta utilizzando l’account, ma per risolvere il problema, devi solo fare clic sul pulsante per accedere dal tuo computer. C’è un modo veloce per controllare su quali dispositivi è aperto il tuo account.

Premendo l’opzione con il nome “WhatsApp Web”, avremo sullo schermo un elenco di tutti i dispositivi, contiene il sistema operativo, comprese le date di accesso, avrai tutti questi dati che ti daranno più indizi. È possibile chiudere qualsiasi sessione e supervisionarla d’ora in poi. Possibile mettere anche un sistema di blocco sul tuo cellulare , sia esso un PIN, una password o una sequenza.

