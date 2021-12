Infarto, il dispositivo che ti anticipa l'arresto cardiaco: come puoi salvarti la vita

01 dicembre 2021 a

Svolta nel mondo della medicina. I ricercatori dell'Indian Institute of Technology Gandhinagar hanno messo a punto un dispositivo in grado di avvertire una persona in caso di infarto dovuto all'esercizio fisico eccessivo. Lo strumento realizzato dall'Istituto di tecnologia, inoltre, offrirebbe una serie di esercizi, prevalentemente con tapis roulant, che migliorerebbero la resistenza cardiaca e che consentirebbero al corpo di non superare mai i suoi limiti.

Grazie a questo dispositivo, quindi, le persone potrebbero conoscere meglio la loro resistenza fisica, senza mai fare più di quanto il loro corpo riesce a sopportare. Uno dei motivi alla base di malori e incidenti mortali per il cuore, sia negli uomini che nelle donne, è rappresentato proprio da cattivi comportamenti e abitudini sbagliate in ambito sportivo. Ecco perché i ricercatori, guidati dal professore di ingegneria elettrica Uttama Lahiri, hanno pensato a questo macchinario.

Si tratta di una sorta di realtà virtuale, dal nome "PTreadX", che offre esercizi personalizzati e progressivi, dunque calibrati sulla persona. In questo modo, l'utente non metterebbe mai il suo cuore sotto pressione. Il dispositivo, comunque, stando a quanto riporta il Messaggero, avrebbe già dato delle risposte positive che lasciano ben sperare per il futuro. I risultati di questo studio, infatti, sono già stati pubblicati su due riviste internazionali.

