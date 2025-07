Tempesta geomagnetica in arrivo: rete elettrica a rischio

Non solo, perché tra gli effetti collaterali c'è la comparsa delle aurore polari e di fenomeni simili – come i SAR – a latitudini più basse. In questo caso non è previsto alcun evento luminoso sull'Italia. L'indice kP atteso, ovvero la misura dell'attività magnetica, è infatti troppo basso per far manifestare il fenomeno nei cieli del nostro Paese, ma si potranno senz'altro godere lo spettacolo chi si trova in Scandinavia e in altre regioni del Nord Europa.